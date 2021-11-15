«Газпром» объяснил отказ бронировать допмощности ГТС Украины на декабрь

«Газпром» бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей и может оперативно бронировать допмощности на более короткой основе — на отдельную неделю или сутки. Об этом сообщили 15 ноября в управлении информации «Газпрома».

В беседе с ТАСС в компании пояснили, что «Газпром» осуществляет бронирование мощностей транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей.

«В то же время в случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по Ямал–Европе, на более короткой основе (недельной, суточной)», — отметили в компании.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу. Так «Газпром» отказался от дополнительного транзита через газопровод Ямал–Европа до 89 млн куб. м в сутки.

12 ноября глава компании Алексей Миллер отметил, что «Газпром» выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища. По его словам, используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины.

10 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По его словам, завершение строительства газопровода «Северного потока – 2», а также развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территории Европы, и наращивание поставок по «Силе Сибири» являются крайне важными.

Транснациональный газопровод Ямал–Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.