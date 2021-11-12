Миллер заявил о выполнении «Газпромом» плана по наполнению ПХГ в Европе

«Газпром» выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил глава компании Алексей Миллер.

«Газпром» утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины», — приводятся слова Миллера в сообщении в Telegram-канале компании.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу и принимает дополнительные меры для стабилизации рынка. Он также назвал «полной белибердой» заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования Россией энергоресурсов в качестве оружия.

10 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По его словам, завершение строительства газопровода «Северного потока – 2», а также развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территории Европы, и наращивание поставок по «Силе Сибири» являются крайне важными.

9 ноября «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе на ноябрь. За день до этого компания увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в начале ноября к плановой работе по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.