«Газпром» отказался от доптранзита через Украину и Польшу

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу. Об этом в понедельник, 15 ноября, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и RBP.

Так «Газпром» отказался от дополнительного транзита через газопровод Ямал–Европа до 89 млн. куб. м в сутки. Также российская компания не забронировала на аукционе транзитные мощности «Оператора ГТС Украины»: до 9,8 млн куб. м. в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м. через станцию «Сохрановка». Допмощности оказались не востребованы.

Ранее, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года. Также холдинг не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу в I–III кварталах следующего года.

В тот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Он добавил, что в целом «Газпром» даже нарастил сейчас свои поставки в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам эксперта, в последнее время газовый холдинг в приоритете поставляет голубое топливо по долгосрочным контрактам — необходимые для этого транзитные мощности у него есть и законтрактованы.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Ямал–Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.