Президент НАНГС назвал причины отказа «Газпрома» бронировать допмощности через Украину

Ранее стало известно, что в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года. Также холдинг не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу в I–III кварталах следующего года.

«Киеву пора принять это как данность и не рассчитывать на эти объемы физического транзита, которые он использовал для «виртуального» реверса», — подчеркнул президент НАНГС.

Он добавил, что в целом «Газпром» даже нарастил сейчас свои поставки в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта, в последнее время газовый холдинг в приоритете поставляет голубое топливо по долгосрочным контрактам — необходимые для этого транзитные мощности у него есть и законтрактованы.

Если возникнет потребность во внеплановом увеличении объемов транзита, «Газпром» в любой момент сможет законтрактовать их, так как свободные трубопроводные мощности есть у Украины и Польши и никому, кроме «Газпрома», они не нужны, пояснил он. Такой подход российской компании Хайков назвал «следствием политики Европы по уходу от долгосрочных обязательств по закупке гарантированных объемов газа к спотовым/разовым поставкам».

Отказ от дополнительного бронирования транзита не будет сильно влиять на цену газа в Европе, так как фактически поставки в законтрактованном объеме осуществляются полностью. С другой стороны, в условиях дефицита газа в Европе и отсутствия долгосрочных контрактов на его поставку отказ от бронирования допмощностей «будет оказывать поддержку ценам на газ», считает эксперт.

Он добавил, что если с Киевом у «Газпрома» есть долгосрочный контракт на транзит до 2024 года, по которому холдинг платит вне зависимости от его физического использования, то у Польши с газопроводом Ямал–Европа такого контракта нет. Поэтому этот трубопровод может рассматриваться лишь как резервный вариант, что подтверждается его недавним переходом на реверсный режим работы.

«Тем более в таком режиме он будет работать при запуске «Северного потока – 2». В этом случае Варшава будет приобретать тот же российский газ, но у Германии, что она и делала при вчерашней приостановке транзита через трубопровод Ямал–Европа, — заключил президент НАНГС.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

30 октября стало известно о прекращении прокачки газа по трубопроводу «Ямал–Европа» на входе в газотранспортную систему Германии по направлению с востока на запад. Об этом свидетельствовали данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, согласно которым в небольших объемах начался реверс газа по газопроводу в обратном направлении — с запада на восток.

Ямал–Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсный режим.