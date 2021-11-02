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Президент НАНГС назвал причины отказа «Газпрома» бронировать допмощности через Украину

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В ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков во вторник, 2 ноября.
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Ранее стало известно, что в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I квартал 2022 года. Также холдинг не забронировал мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу в I–III кварталах следующего года.

Хайков назвал снижение транзита газа через Украину логичным, поскольку запущен в эксплуатацию трубопровод «Турецкий поток» и значительная часть газа, ранее поставлявшегося в Европу через украинскую территорию, теперь поступает через Турцию. В последнее время этот газопровод загружен практически полностью, отметил он. По словам эксперта, через Турцию уже получают газ Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия и Хорватия.

«Киеву пора принять это как данность и не рассчитывать на эти объемы физического транзита, которые он использовал для «виртуального» реверса», — подчеркнул президент НАНГС.

Он добавил, что в целом «Газпром» даже нарастил сейчас свои поставки в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта, в последнее время газовый холдинг в приоритете поставляет голубое топливо по долгосрочным контрактам — необходимые для этого транзитные мощности у него есть и законтрактованы.

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Если возникнет потребность во внеплановом увеличении объемов транзита, «Газпром» в любой момент сможет законтрактовать их, так как свободные трубопроводные мощности есть у Украины и Польши и никому, кроме «Газпрома», они не нужны, пояснил он. Такой подход российской компании Хайков назвал «следствием политики Европы по уходу от долгосрочных обязательств по закупке гарантированных объемов газа к спотовым/разовым поставкам».

Отказ от дополнительного бронирования транзита не будет сильно влиять на цену газа в Европе, так как фактически поставки в законтрактованном объеме осуществляются полностью. С другой стороны, в условиях дефицита газа в Европе и отсутствия долгосрочных контрактов на его поставку отказ от бронирования допмощностей «будет оказывать поддержку ценам на газ», считает эксперт.

Он добавил, что если с Киевом у «Газпрома» есть долгосрочный контракт на транзит до 2024 года, по которому холдинг платит вне зависимости от его физического использования, то у Польши с газопроводом Ямал–Европа такого контракта нет. Поэтому этот трубопровод может рассматриваться лишь как резервный вариант, что подтверждается его недавним переходом на реверсный режим работы.

«Тем более в таком режиме он будет работать при запуске «Северного потока – 2». В этом случае Варшава будет приобретать тот же российский газ, но у Германии, что она и делала при вчерашней приостановке транзита через трубопровод Ямал–Европа, — заключил президент НАНГС.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

30 октября стало известно о прекращении прокачки газа по трубопроводу «Ямал–Европа» на входе в газотранспортную систему Германии по направлению с востока на запад. Об этом свидетельствовали данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, согласно которым в небольших объемах начался реверс газа по газопроводу в обратном направлении — с запада на восток.

Ямал–Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсный режим.

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