Источник рассказал о новых увольнениях во МХАТ им. Горького

В МХАТ имени Горького продолжаются увольнения. Из театра ушли еще два человека, об этом 15 ноября «Известиям» сообщил источник.

Из театра уволилась глава пресс-службы Виктория Мусина-Пушкина и заведующая литературной частью Мария Ватутина.

«Да, люди увольняются, но с приходом нового руководства для театра это процесс естественный. Глава пресс-службы Виктория Мусина-Пушкина уволилась почти одновременно с Эдуардом Бояковым (экс-худрук театра. — «Известия»). Но руководитель пиар-службы Анастасия Шмарова работает. Ушла завлит Мария Ватутина, на ее место принята Галина Ореханова, много лет работавшая с Татьяной Васильевной [Дорониной] и примерно одного с ней возраста», — рассказал источник.

Кадровые перестановки в театре начались после того, как генеральным МХАТ им. М. Горького был назначен Владимир Кехман. О его назначении в Минкульте РФ сообщили 27 октября.

1 ноября о своем уходе с поста заявил художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

Сам Кехман после ухода Боякова заявил, что после ухода из МХАТ имени Горького предыдущего руководства в театре больше нет разделений и изгоев.

8 ноября председатель Совета попечителей театра, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин рассказала «Известиям», что совет прекращает свои отношения с МХАТом. Это заявление стало реакцией на интервью директора театра о спонсорах МХАТа, пришедших с бывшим художественным руководителем театра Бояковым.

9 ноября стало известно, что в свой 60-летний юбилей из труппы МХАТ им. Горького уволился ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев.