В Кремле заявили об отсутствии обсуждения цен на алкоголь в России

В Кремле не обсуждали вопрос доступности алкоголя и минимальных цен на него в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 15 ноября.

«Рекомендую обратиться в соответствующие ведомства», — сказал он, добавив, что это вопрос экономической целесообразности.

Ранее в этот же день Минфин предложил с начала 2022 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов 15 ноября.

В нем предлагается повысить стоимость бутылки водки объемом 0,5 л минимум до 261 рубля, что на 7,4% дороже, чем сейчас. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 7,6%, до 480 рублей за бутылку. На 7,4%, до 348 рублей, хотят повысить розничные цены на бренди и другой алкоголь из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята.

В конце мая член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил определить норму, ограничивающую объем покупаемого одним гражданином алкоголя. По его мнению, 5 л алкоголя на душу населения в год станет оптимальной мерой.

В конце марта стало известно о том, что Минпромторг рассмотрит предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми. По словам основателя Национального родительского комитета в Татарстане Ирины Волынец, покупка таких товаров при ребенке может вызвать у него интерес к алкоголю и сигаретам в раннем возрасте, что впоследствии может перерасти во вредные привычки.