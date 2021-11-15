Космонавт объяснил опасность столкновения МКС с космическим мусором

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко в понедельник, 15 ноября, в беседе с «Известиями» объяснил опасность столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором.

Ранее в этот же день по переговорам экипажа станции с Землей стало известно, что космонавтам придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Угроза столкновения, как объяснил Корниенко, заключается в возможном пробое корпуса МКС. При таком стечении обстоятельств нахождение космонавтов на станции и ее дальнейшее существование будет зависеть от падения давления, пропорционального размеру дыры, которая может возникнуть в результате столкновения. У экипажа, как подчеркнул космонавт, есть резервное время для обнаружения и проведения работ по герметизации пробоины.

«Если вот этого резервного времени до 500 мм падения давления экипажу хватает для нахождения пробоины, ну значит, станция будет спасена. Если это катастрофическое падение давления, значит, надо герметизировать корабль и спускаться на Землю», — объяснил он.

Обычно угроза столкновения станции с комическим мусором известна за сутки-полтора, отметил Корниенко. Однако случается, что на Земле не видят обломка, приближающегося к МКС, и станция слежения замечает его в последний момент. Тогда экипажу приходится укрываться.

«У нас был такой случай, когда я летал. То есть нам сказали за час-полтора до пролета, до встречи», — добавил он.

Согласно переговорам экипажа с Землей, которые транслирует NASA, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции позже в этот же день.

Российским космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а также американскому астронавту Марку Ванде Хаю, укрывшемся на борту «Союз МС-19», разрешили вернуться на станцию.

Ожидается, что следующее прохождение мусора мимо станции состоится в промежутке между 11:38 и 11:44 мск, до этого момента экипажу рекомендуется вновь спрятаться в корабле.

Также в ходе переговоров у космонавтов спросили о наличии признаков контакта станции с мусором. Дубров отметил, что никаких признаков замечено не было и давление на МКС не изменилось.

Как стало известно, Шкаплеров, Дубров и Хай из-за угрозы столкновения с космическим мусором перешли на борт «Союза МС-19», а американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер укрылись на борту Crew Dragon.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

10 ноября высота орбиты МКС была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Маневр был проведен при помощи транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. Их двигатели причаливания были выключены в 23:15 на шесть минут.