Россиян предупредили о риске отключения более половины корпоративных номеров

После 1 декабря этого года более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи. Об этом в понедельник, 15 ноября, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, отключить могут 16 млн корпоративных номеров из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот сим-карт. Согласно закону, сведения о корпоративных абонентах должны быть внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов.

Компании, которые заключили договор с операторами до 1 июня текущего года, должны внести данные до конца ноября.

Ранее, 29 октября, стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомств.

Индекс нужен, чтобы в отрасли появился инструмент для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях, объяснил директор ГРЧЦ в сфере связи Андрей Катков.