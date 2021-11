Диетолог назвала помогающий похудеть продукт

Американский диетолог Триста Бест рассказала, что содержащиеся в овсянке полезные свойства помогут похудеть.

В мире здорового питания продолжают говорить о вреде углеводов, однако, отмечает эксперт, овсянка считается полезным источником энергии. Кроме того, по словам диетолога, овсяная каша оказывает положительный эффект на весь организм: от пищевода до сердечно-сосудистой системы.

В частности, клетчатка, которая содержится в этом продукте, способна снизить уровень холестерина в крови и помогает поддерживать баланс микроэлементов в кишечнике.

Овсянка — очень сытный продукт, который поможет любому желающему привести себя в форму. Однако, подчеркнула Бест, есть кашу лучше в натуральном виде, без сахара и ароматизаторов.

«Овсянка — углеводный продукт, который полон клетчатки, витаминов группы B, магния и цинка. Кроме того, в овсянке содержится даже немного белка при низком количестве жиров. Все это делает ее очень полезной для здоровья», — цитирует эксперта Eat This, Not That!

Также Бест, ссылаясь на исследования, заявляет: употребление овсяной каши в течение шести недель снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, снизить лишние килограммы поможет клетчатка. Об этом ранее, 13 ноября, рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. Как рассказал эксперт, употребление клетчатки обеспечивает ощущение сытости, что очень важно, если человек планируете сбросить лишний вес.

Врач посоветовал употреблять углеводы вместе с клетчаткой, так как она тормозит усвоение сахара. По его словам, если съесть шоколад, закусив его горстью отрубей, усвоение углеводов из десерта снизится примерно на 20%.