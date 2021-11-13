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Врач назвал необходимый для похудения продукт

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При похудении следует включить в рацион достаточное количество клетчатки, так как отруби помогают снизить вес. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков.

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«Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес», — отметил Ковальков на YouTube-канале своей клиники коррекции веса.

Как заявил доктор медицинских наук, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварительные процессы, помогая вывести шлаки и токсины из организма.

Врач посоветовал употреблять углеводы вместе с клетчаткой, так как она тормозит усвоение сахара. По его словам, если съесть шоколад, закусив его горстью отрубей, усвоение углеводов из десерта снизится примерно на 20%.

«Также клетчатка способна снизить уровень глюкозы в крови. Есть данные, что клетчатка может задерживать усвоение глюкозы. Так что такая пища является еще и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил специалист.

Диетолог рассказал о норме потребления клетчатки в день — 50 гр. При этом лучше всего с каждым днем увеличивать количество потребляемого волокна, чтобы не вызвать дискомфорт в кишечнике.

Однако при наличии противопоказаний, например, при дивертикулезе кишечника, гастрите, язве желудка, перед употреблением отрубей лучше проконсультироваться с врачом.

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