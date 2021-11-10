Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

Пастила и мармелад без добавленного сахара можно есть без опасений вреда здоровью. Об этом 10 ноября заявила диетолог Юлия Половинская.

Как она отметила, натуральные сладости не принесут вреда для здоровья. Организму необходима глюкоза, которая содержится во фруктах, ягодах и сухофруктах.

Половинская напомнила, что почти все сладости, предлагаемые в магазинах, содержат рафинированный сахар, который вредит организму.

«Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание», — цитирует диетолога «РИА Новости».

Сахар повышает уровень инсулина в крови, что вызывает отложение жира, добавила специалист.

Как стало известно в конце октября, для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия.

22 октября врач-диетолог Оксана Михалева оценила пользу петрушки, укропа и другой зелени для организма. Она отметила, что в зелени содержится множество незаменимых нутриентов и вся она полезна для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, а также эффективна при похудении.