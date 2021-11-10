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Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

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Пастила и мармелад без добавленного сахара можно есть без опасений вреда здоровью. Об этом 10 ноября заявила диетолог Юлия Половинская.

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Как она отметила, натуральные сладости не принесут вреда для здоровья. Организму необходима глюкоза, которая содержится во фруктах, ягодах и сухофруктах.

Половинская напомнила, что почти все сладости, предлагаемые в магазинах, содержат рафинированный сахар, который вредит организму.

«Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание», — цитирует диетолога «РИА Новости».

Сахар повышает уровень инсулина в крови, что вызывает отложение жира, добавила специалист.

Как стало известно в конце октября, для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия.

22 октября врач-диетолог Оксана Михалева оценила пользу петрушки, укропа и другой зелени для организма. Она отметила, что в зелени содержится множество незаменимых нутриентов и вся она полезна для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, а также эффективна при похудении.

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