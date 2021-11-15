Застрявший под Хабаровском дальнобойщик рассказал об отсутствии помощи

Дальнобойщик Рустам Муртазаев, фура которого застряла в снегу под Хабаровском, 15 ноября рассказал, что он не получает помощи от властей и спасателей.

«Сейчас едем, чтобы договориться и привезти за свой счет спецтехнику. Никакой помощи нет — ни дорожников, ни МЧС», — поделился водитель с каналом РЕН ТВ.

Муртазаев отметил, что ежедневно ездит в соседнюю деревню на попутках, чтобы купить продукты.

«В машине живу, как говорится. Местные мне помогают, они молодцы, понимают ситуацию. Администрация вообще забыла про меня. Я один раз попросил электростанцию, чтобы перфоратором нижнюю часть долбить и убирать лед. После этого никакой помощи», — добавил дальнобойщик.

Дальнобойщик застрял на дороге из-за ДТП — машина съехала в кювет, достать ее без крана не получится. Местные жители приносят Муртазаеву топливо, чтобы он не замерз.

Известно, что в таких условиях водитель живет уже более двух недель. В МЧС сообщили: чтобы вытащить фуру, придется задействовать минтранс Хабаровска, так как подходящей техники в распоряжении спасателей нет.