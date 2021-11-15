Под Хабаровском дальнобойщик поселился в застрявшей в кювете фуре

Дальнобойщик, уроженец Дагестана Рустам более двух недель живет в фуре, которая съехала в кювет во время ДТП и не может выбраться без подъемного крана. Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что вытащить машину можно только с помощью специальной техники по частям.

По словам корреспондента РЕН ТВ, местные жители приносят мужчине провизию и горючее, чтобы он не замерз в условиях минусовых температур. Кроме того, хабаровчане помогают разбить лед вокруг машины, чтобы облегчить скорую эвакуацию.

В МЧС сообщили: чтобы вытащить фуру, придется задействовать минтранс Хабаровска, так как подходящей техники в распоряжении спасателей нет.

Помощь уже идет к водителю, и скоро он сможет продолжить путь, передает телеканал.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что мать оставила двоих детей в машине дальнобойщика на трассе в Орехово-Зуево. Сообщалось, что женщина обратилась к водителю с просьбой подвезти ее вместе с пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По пути она попросила остановиться, вышла из машины и не вернулась. Тогда водитель позвонил в полицию. Выяснилось, что дети — из города Иваново.

Позже стало известно, что женщина, оставившая детей в машине, погибла в ДТП. По данным РЕН ТВ, вечером 8 ноября женщина, оказавшаяся в городе Владимир, перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля ВАЗ. Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что она скончалась на месте.