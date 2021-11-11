Мать бросила детей в машине с дальнобойщиком под Москвой

В подмосковном Орехово-Зуево мать оставила двоих детей в машине дальнобойщика на трассе. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил РЕН ТВ.

По его данным, женщина обратилась к водителю с просьбой подвезти ее вместе с пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. По пути она попросила остановиться, вышла из машины и не вернулась. Тогда водитель позвонил в полицию, пишет агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители выяснили, что дети оказались из города Иваново. Ведутся поиски их матери. Как сообщили в ГСУ СК России по региону, по факту происшествия проводится проверка. Также обстоятельства случившегося выясняют в прокуратуре Ивановской области.

Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ситуация с брошенными детьми взята на контроль, сообщает телеканал «360».

Врачи осмотрели детей. Медики выявили у девочки вирусную инфекцию, пишет «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает. Личность матери уже установлена.

1 ноября жительница Приморья оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде. Инцидент произошел в Уссурийске. Автомобиль марки Nissan Tiida Latio мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции. Правоохранителям женщина рассказала, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел. 44-летней нарушительнице грозит наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей и лишения водительских прав на полгода.