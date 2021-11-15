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Воробьев назвал уровень вакцинации в Подмосковье высоким

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал уровень вакцинации от коронавируса в регионе высоким. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 14 ноября.

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Воробьев отметил, что фиксируются всплески спроса на прививку. Всего в Подмосковье прививки сделали уже свыше 4,1 млн человек.

«Вакцинация в очередной раз показала всплеск, потому что те ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Я очень надеюсь, что те, кто до сих пор отрицают вакцинацию, одумаются, потому что они представляют угрозу здоровью других людей», — цитирует Воробьева РИАМО.

Губернатор добавил, что около 650 заболевших находятся в больницах региона под ИВЛ. Воробьев отметил, что вакцинация является самым надежным способом защитить свое здоровье и окружающих. Кроме того, по его словам, прививка позволит избежать ввода новых антиковидных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, оба компонента прививки уже получили 3 905 552 жителя Московской области — это 68,4% населения региона, уточняет телеканал «360».

Поставить прививку от COVID-19 в регионе можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах.

12 ноября оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России — он достиг 49%. Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти российских регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, но при этом улучшилась в Калмыкии и Туве.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в столице снижается. Он также отметил, что за последние пять дней в городе освободилось около тысячи коек для пациентов с COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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