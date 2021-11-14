Путин рассказал о причинах возобновления учений стратегической авиации

Президент РФ Владимир Путин 14 ноября назвал причины, почему Россия возобновила учения стратегической авиации.

«Россия возобновила учения стратегической авиации, поскольку сегодня на это есть ресурсы, да и американские партнеры свои полеты не прекращали», — сказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Президент напомнил, что Россия в 1990-е годы в одностороннем порядке прекратила такие учения.

«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было», — сказал Путин.

Однако американская сторона учения не остановила. Глава государства сообщил, что РФ выждала около пяти лет и снова возобновила полеты.

«…здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», — пояснил президент.

Накануне Путин назвал учения США в Черном море вызовом для России.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Это серьезный вызов для нас», — сказал президент РФ.

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в Черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В настоящий момент в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.