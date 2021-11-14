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В Минпромторге сообщили о продолжении исследования причин катастрофы Ил-112В

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Исследование причин катастрофы самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в подмосковной Кубинке летом этого года, еще продолжается. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.

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«Продолжается исследование причин аварии. Вы посмотрите статистику, они (исследования. — Ред.) идут годами», — сказал он ТАСС.

Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке в ходе тренировочного полета 17 августа. На борту находились три члена экипажа, никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Сообщалось, что у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этого могло стать попадание масла в камеру сгорания. По словам специалистов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета, Ил-112В потерпел крушение, поскольку ушел в неконтролируемый крен после возгорания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества летчиков Ил-112В — Дмитрия Комарова, Николая Куимова и Николая Хлудеева.

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