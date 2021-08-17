Двигательная недостаточность: почему разбился экспериментальный Ил-112В

Среди версий крушения единственного летного образца нового военно-транспортного самолёта Ил-112В рассматриваются отказ двигателя, массовый отказ оборудования и ошибка пилотов. Об этом "Известиям" сообщили источники в авиастроительной отрасли и в Минобороны. Экспериментальное воздушное судно потерпело крушение 17 августа у подмосковного аэродрома Кубинка при исполнении тренировочного полёта. Планировалось, что машина примет участие в форуме «Армия-2021», которые открывается на следующей неделе. Катастрофа унесла жизни трёх известных лётчиков-испытателей — шансов на спасение после отказа двигателя на такой высоте у экипажа не было, констатировали эксперты.

Крушение надежды

Катастрофа Ил-112В произошла 17 августа в 11:18. Самолёт упал в лесополосе у населённого пункта Никольское, в считанных километрах от аэродрома Кубинка, где он должен был приземлиться. На видеокадрах, снятых очевидцем трагедии, виден момент выхода из строя правого двигателя — возгорание быстро перешло в сильный пожар. Спустя считанные секунды транспортник накренился на правое крыло, вошёл в пике и разбился. Весь инцидент занят около минуты.

Разбившийся самолёт, ранее поднимавшийся в воздух менее 20 раз, ещё не был передан военным и числился в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Ведомство уже создало комиссию по расследованию произошедшего, которая немедленно приступила к работе. По данным источников «Известий» в авиастроительной отрасли и в военном ведомстве, сейчас рассматривается несколько версий трагедии. Среди них — неисправность двигателя, ошибка экипажа и множественный отказ систем, рассказали собеседники редакции.

Сама по себе авария на одном из двигателей не могла привести к гибели современного воздушного судна. Однако после пожара возник резкий прогрессирующий правый крен, который привёл к срыву и последующему крушению. Сейчас комиссия должна понять, что привело к возникновению крена, отметили собеседники "Известий".

Двигательная недостаточность Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым турбовинтовым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка» Фото: ТАСС/Дмитрий Овчинников

— Возможно, ошибку допустили сами летчики-испытатели. Кроме того, негативно сказаться на летных свойствах мог пожар и последующее выключение двигателя, — предполагают они. — Также не исключено, что на борту произошел множественный отказ систем, что помешало пилотам не допустить появления прогрессирующего крена.

Проблемы с двигателем возникали на разбившемся Ил-112В и ранее, добавили источники. После возобновления испытаний специалисты Минобороны неоднократно обращали внимание на неполадки в работе двигательной установки опытной машины.

Самолёт оснащён двумя специально разработанными для него турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, которые пока не завершили испытания и процесс сертификации. На авиасалоне МАКС-2021 главный конструктор АО «ОДК-Климов» Станислав Конашков заявлял, что проводится огромный объём стендовых испытаний нового авиамотора, но это — не одно и то же, что проверка двигателя в составе самолёта, когда учитывается влияние всех систем воздушного судна.

Двигательная недостаточность Взрыв на месте катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В Фото: ТАСС/Дмитрий Овчинников

Справка «Известий» Ранее, в июле этого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Министерству обороны и другим государственным структурам нужны 200 Ил-112В. Ещё два образца новейшего транспортного самолета должны были присоединиться к испытаниям до конца года. Серийные поставки планировалось начать с 2023-го и довести их до темпа 12 машин в год. Катастрофа в Подмосковье может изменить эти планы.

Боролись до конца

В состав экипажа разбившегося самолета входили опытнейшие испытатели компании «Ил». Командиром был Герой Российской Федерации Николай Куимов, заслуженный летчик-испытатель РФ. Именно он 30 марта 2019 года провёл первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.

Лётчик-испытатель родился 16 декабря 1957 года в городе Подольске Московской области. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой в 1979 году и Московский авиационный институт им. Оржоникидзе в 1985 году.

После окончания Центра подготовки летчиков-испытателей (ЦПЛИ) Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова, продолжил служить в должности старшего лётчика-испытателя. Участвовал в испытаниях самолётов Ан-72, Ан-124, Ил-80.

С 1994 года был шеф-пилотом в ОКБ им. С.В. Ильюшина. Поднял в небо «президентский» Ил-96-300ПУ, транспортные Ил-76МД-90 и Ил-96-400ТД, первый серийный Ил-76МФ, воздушный танкер Ил-78М-90А, пассажирский Ил-114-300. Участвовал в испытаниях Ил-86, Ил-114-100, Ил-103. В общей сложности освоил более 35 типов самолётов

Двигательная недостаточность Шеф-пилот Николай Куимов во время приветствия после успешного испытательного полета на новом российском военно-транспортном самолете Ил-112В, март 2019 года Фото: ТАСС/Евгений Срибный

В 2005-м выполнил боевые пуски ракет по морским целям с противолодочного самолёта Ил-38. 29 декабря 2006 года Николаю Куимову присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании авиатехники.

Второй пилот разбившегося Ил-112В - заслуженный летчик-испытатель РФ Дмитрий Комаров родился 10 сентября 1969 года. В 1990 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище. Служил в строевых частях ВВС.

Став лётчиком-испытателем ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» в качестве второго пилота поднял в небо самолёты Ил-76ТД-90ВД, Ил-114-300. Участвовал в тестировании Ил-103, Ил-114, Ил-76МД-М.

Бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев с самого начала испытывал Ил-112В. Вместе с экипажем проверял режимы работы двигателей, устойчивость и управляемость самолета во время первых тестовых полётов. Ранее он проходил службу в Военно-воздушных силах, но потом закончил школу летчиков-испытателей и стал бортовым инженером в ПАО "Ильюшин".

Игорь Маликов, бывший заместитель начальника летного испытательного центра, заслуженный летчик-испытатель, Герой России в беседе с «Известиями» выразил искренние соболезнования родным и близким экипажа. С бортинженером Николаем Хлудеевым он был знаком лично и вспоминает о нем как о прекраснейшем человеке.

Двигательная недостаточность Летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев на летно-испытательной станции Воронежского авиастроительного объединения Фото: Воронежское авиастроительное объединение/vaso.ru

- Работа пилотов, которые садятся на опытные машины – это всегда большой человеческий риск и величайший труд, - рассказал Игорь Маликов. - После просмотра видео можно сказать, что по всей видимости, произошел пожар двигателя — такой пожирает самолет за очень короткий промежуток времени. Пережигаются все управляющие системы, алюминиевые конструкции. Безусловно, летчики - герои, они боролись до конца. Случилось это на очень малой высоте — с парашютом не спрыгнешь, катапульты на транспортном самолёте не предусмотрены.

Возгорание в воздухе — всегда очень критично, отметил эксперт. В 70% таких случаев происходит потеря машины.

— Есть, конечно, противопожарные системы, но, видимо, пожар развивался так, что лился большой поток топлива, — предположил он. — Это демонстрирует длинное пламя, которое доходило практически до хвоста.

Затянувшийся проект

Проект будущего Ил-112В в КБ Ильюшина начали разрабатывать в 90-х годах прошлого века для замены парка изношенных, но многочисленных военных и гражданских турбовинтовых транспортников Ан-26 и Ан-24. Срок их эксплуатации постепенно подходит к концу, а равноценной замены устаревшим самолётам «Антонова», способной действовать в самых труднодоступных уголках нашей страны, до сих пор нет.

Скорость Ил-112В в крейсерском режиме — около 500 километров в час. По данным разработчиков, груз весом в 3,5 тонны самолёт может перебрасывать на расстояние в 2400 километров. В перегрузочном варианте он способен поднимать до 5 тонн. Откидная рампа в задней части самолёта позволяет загружать в него даже лёгкие грузовые автомобили. Характеристики позволяют самолет работать с коротких взлётно-посадочных полос длиной от 1200 метров, а также — с грунтовых и снежных.

Двигательная недостаточность Военно-транспортный самолет Ил-112В Фото: РИА Новости/Армен Гаспарян

Разработка нового самолёта не раз замораживалась из-за нехватки финансирования. Осложняло ситуацию и отсутствие необходимого по мощности двигателя. Специального для этой машины велась разработка форсированной версии авиамотора ТВ7-117СТ-01.

Кардинально ситуация изменилась в 2014 году, когда Минобороны утвердило тактико-технические требования и подписало контракт на опытно-конструкторскую работу на создание лёгкого военно-транспортного самолёт ЛВТС (Ил-112В).

Первый экспериментальный Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта 2019-го. После завершения единственного полёта испытания были приостановлены на два года для доработок и облегчения машины. Возобновили их лишь в марте этого года, после внесения изменений в конструкцию. В пятницу 13 августа единственный лётный экземпляр перелетел из Воронежа в Кубинку для продолжения испытаний и участия в форуме «Армия-2021». В постройке находятся ещё два опытных самолёта. Сообщалось, что они будут переданы Минобороны до конца этого года.