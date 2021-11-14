Die Welt назвала причину поражения вермахта под Москвой в 1941 году

Операция «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву осенью 1941 года, завершилась провалом из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. Об этом 14 ноября пишет автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — сообщил Штарк.

Он отметил, что в конце октября 1941-го в Москве было объявлено осадное положение, население и предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки противника, формировались отряды ополченцев. В ноябре передовые части группы армий «Центр» были всего в 70–100 км от Москвы.

Битва за столицу развернулась на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев–Вязьма–Брянск, на юге — по условной линии Ряжск–Горбачево–Дятьково.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций, и отбросила немцев на 150–300 км от города. Тогда захватчики потерпели тяжелейшее поражение и впервые с начала Второй мировой войны отступили.

«Тайфун» — стратегическая наступательная операция немецких войск на московском направлении осенью и зимой 1941 года.

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