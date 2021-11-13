Подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова отправили под домашний арест

Суд города Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом в субботу, 13 ноября ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

«Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов», — сказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день сообщалось, что двоюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана и его друга Камала Идрисова под конвоем отправили из Москвы в Махачкалу. По данным источника «Известий», после прилета в Дагестан ночью они были доставлены на допрос в ОВД Каспийска. Предположительно, задержанные давали показания.

«Известия» опубликовали видео с КПП махачкалинского аэропорта, где в четверг автомобиль сбил сотрудника полиции. В момент инцидента в машине, по предварительным данным, находились Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов.

По словам адвоката, сопровождающего задержанных, наезд произошел случайно, а за рулем был Идрисов.

По предварительным данным, 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».