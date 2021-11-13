В России не планируют введение дистанционного обучения в школах

В российских школах не планируют введение дистанционного обучения, сообщили в Минпросвещения. Режим работы учреждений будет зависеть от эпидситуации. В ноябре после каникул ученики вернулись за парты. В большинстве российских школ уроки проходят в очном формате, сообщает телеканал «Известия». И лишь 6% учреждений в стране работают удаленно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.