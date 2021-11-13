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Apple выплатит $30 млн сотрудникам по коллективному иску

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Apple выплатит сотрудникам $30 млн за досмотр сумок, сообщает агентство Bloomberg. На нарушение закона пожаловались работники фирменных магазинов Калифорнии. В суд с исками обратились более 14 тыс. человек. Компания не оплатила время, потраченное на проверку сумок, передает телеканал «Известия». В Apple контроль объяснили поиском украденных гаджетов. В 2015 году суд отклонил исковые заявления людей. Благодаря адвокатам в 2020 году одобрено мировое соглашение. Каждый обратившийся сотрудник получит по $1286.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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