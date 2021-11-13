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В Польше обвинили белорусских военных в разрушении забора на границе

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Польские пограничники заявили, что белорусские военные ночью разрушали забор на границе, «ослепив» поляков лазерным лучом.

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«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», — говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.

Пограничники отметили, что рядом с белорусскими военными группа из около ста мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы.

«Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков. Мы пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы», — заявили в Пограничной страже.

По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу, задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.

Ранее в этот день около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

12 ноября на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

В тот же день через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

Зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех, кто остался рядом с ней.

В свою очередь Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

При этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. По его словам, именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

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