Варшава пригрозила Минску перекрыть ж/д движение

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, оставив ее без транзита. Об этом 13 ноября заявил в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть много вариантов воздействия на Белоруссию, которую в стране считают организатором миграционного кризиса.

«Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», — заявил Каминьский.

Он также отметил, что Белоруссия является важным транзитным государством, и заявил, что Польша осознает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

12 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант сообщила, что авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, необходимые для того, чтобы блокировать доставку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. Предпринимаемые действия также поддержала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Также в пятницу авиакомпания Turkish Airlines подтвердила свое решение не брать на борт самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии.

11 ноября член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил «Известиям», что санкции в отношении Минска на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе абсурдны. При этом, по его словам, мигранты — это не беженцы, а молодые люди, которые хотят иммигрировать в немецкую социальную систему.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Комментируя это, президент России Владимир Путин заявил 13 ноября, что его белорусский коллега мог сказать о перекрытии газа «просто в сердцах». Вместе с тем он подчеркнул, что подобный шаг будет нарушением транзитного контракта с Россией.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.