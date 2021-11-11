В бундестаге назвали абсурдными возможные санкции против Белоруссии

Санкции в отношении Минска на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе абсурдны. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

«Санкции против Беларуси абсурдны, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко только поддерживает Глобальный договор о миграции <…>. При этом Sea-Watch, United for Rescue и другие неправительственные организации [помогающие беженцам] поддерживаются деньгами налогоплательщиков и фондами ЕС. В связи с этим мы не поддерживаем санкции [против Минска]», — сказал он.

При этом, по словам политика, мигранты из Белоруссии — это не беженцы, а молодые люди, которые хотят иммигрировать в немецкую социальную систему. 2015 год показал, что большая часть предполагаемых беженцев не интегрируется, подчеркнул Быстрон, добавив, что резкий рост насильственных преступлений — еще одно следствие политики открытых границ.

Ранее в этот день Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в том случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также в среду стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Президент России Владимир Путин и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель 10 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Как уточнили в Кремле, стороны договорились продолжить обсуждение темы.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу. Кроме того, польская сторона стянула к границе военных, а также оказывает давление на мигрантов, в том числе к ним не допускают представителей гуманитарных организаций и СМИ.