Путин предупредил о последствиях возможного перекрытия Минском транзита газа

Перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением транзитного контракта с Россией. Об этом 13 ноября заявил президент РФ Владимир Путин ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Теоретически, конечно, Лукашенко (белорусский лидер Александр. — Ред.) как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Путин.

Вместе с тем он отметил, что президент Белоруссии ни разу даже не намекал на такую возможность.

Российский лидер также предположил, что Лукашенко сказал о перекрытии газа «просто в сердцах».

О возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа», президент Белоруссии заявил 11 ноября. Такой шаг он назвал ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС не позволит запугать себя подобными угрозами. Врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также физических лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что, если Лукашенко и правда выполнит свое обещание перекрыть транзит газа через газопровод «Ямал–Европа», то это приведет к обострению газового кризиса в Европе. Вместе с тем он выразил сомнение, что белорусский лидер пойдет на подобный шаг, если только не произойдет чего-то экстраординарного.

12 ноября представитель России в третьем комитете Генассамблеи ООН Степан Кузьменков осудил попытки Запада свести счеты с Белоруссией. Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск, подчеркнул он.

Ранее, 11 ноября, США и страны ЕС пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Они также призвали к международной реакции на действия Белоруссии, глава которой, по их мнению, стал угрозой региональной стабильности.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.