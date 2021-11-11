В ЕC заявили об отсутствии страха от угроз Лукашенко перекрыть газ

Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть транзитные поставки российского газа в Европу. Об этом заявил в четверг, 11 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ходе пресс-конференции в Брюсселе

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией», — подчеркнул он.

При этом врио главы МИДа Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также физических лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. По его словам, решение будет принято в Брюсселе в понедельник, 15 ноября.

Ранее в четверг Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

В тот же день стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск не осуществляются.