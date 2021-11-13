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Представитель РФ в ООН осудил попытки Запада свести счеты с Белоруссией

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Россия осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя республику в разжигании миграционного кризиса. Об этом заявил российский представитель в третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков.

«Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека», — приводит слова Кузьменкова «РИА Новости» 12 ноября.

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По его словам, такие заявления свидетельствуют о стремлении Евросоюза «свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса».

Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск, подчеркнул представитель РФ в ООН на заседании комитета.

При этом, как подчеркнул директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, западные страны пытаются переложить вину за кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши на Минск, однако к ним самим есть вопросы о причинах развертывания войск в районе событий и отказа от консультаций с Минском по урегулированию ситуации.

«Несмотря на важность рассматриваемой темы (о борьбе с торговлей людьми. — Ред.), отдельные западные государства решили использовать ее обсуждение в своих конъюнктурных целях», — передает ТАСС его слова на выступлении в рамках заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель РФ подчеркнул, что исход беженцев из стран Ближнего Востока был вызван действиями там западных стран. При этом некоторые государства-члены Евросоюза отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы, подытожил он.

В тот же день, 12 ноября, главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Также в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить, в частности, ситуацию в Белоруссии.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. На границе беженцы разбили лагерь. 12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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