Эксперт оценил обещания Лукашенко перекрыть газ через «Ямал–Европу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто заявляет о готовности прибегнуть к экстраординарным мерам, однако если он и правда выполнит свое обещание перекрыть транзит газа через газопровод «Ямал–Европа», то это приведет к обострению газового кризиса в Европе. Об этом 11 ноября заявил «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«То есть он (Лукашенко. — Ред.) открыто угрожает, но это не значит, что он это сделает. Надо к этому относиться спокойно. Но если он перекроет, то, конечно, в Европе возникнет дополнительный дефицит газа, это спровоцирует дополнительно рост стоимости газа на бирже, дополнительно будут проблемы в Европе, где и так газа не хватает», — сказал Митрахович.

По словам эксперта, остановка газопровода была бы сильным ходом с точки зрения давления на Европу. Вместе с тем он выразил сомнение, что белорусский лидер пойдет на это, если только не произойдет чего-то экстраординарного.

Говоря о последствиях для «Северного потока – 2», Митрахович отметил, что остановка «Ямал–Европы» вынудила бы ЕС ускорить сертификацию СП-2.

«Такие высказывания со стороны Лукашенко — они на самом деле скорее увеличивают шансы «Северного потока – 2» на то, чтобы ускоренная сертификация состоялась», — заключил эксперт.

О возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа», президент Белоруссии заявил ранее в этот день. Такой шаг он назвал ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС не позволит запугать себя подобными угрозами. Врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также физических лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

10 ноября правительство Польши направило Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы. Такой сценарий возможен, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе», заявил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.