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Эксперт усомнился в сливе данных о покупателях поддельных ПЦР-тестов

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Опубликованные в СМИ данные о поддельных ПЦР-тестах о вакцинации от коронавируса, скорее всего, являются фейком. Об этом 13 ноября заявил основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

По коду дела: что не так в истории с утечкой базы покупателей результатов ПЦР
И почему слив данных о 500 тыс. человек — скорее всего, фейк

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», — сказал он в беседе с RT.

Отмечается также, что в слитой базе фигурирует порядка 88 тыс. фамилий, в основном выходцев из Средней Азии.

12 ноября СМИ сообщили о том, что в Сети появились персональные данные более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-теста. База якобы содержала паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата». По словам одного из продавцов такой информации, с которым связались журналисты, база из 1 тыс. строк стоит около 8,5 тыс. рублей.

В тот же день стало известно, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что по этой теме с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

8 ноября адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сказал «Известиям», что выдача в России сертификатов нового образца о вакцинации от COVID-19 сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок. В тот же день россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Оригинальные документы будут автоматически заменены на обновленные до 1 марта 2022 года. Новый сертификат будет единым для всех регионов России и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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