Брата Нурмагомедова и Идрисова доставили на допрос в ОВД Каспийска

По данным источника «Известий», после прилета в Дагестан ночью 13 ноября двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска.

Предположительно, задержанные молодые люди дают показания в кабинете, где горит свет.

Накануне «Известия» опубликовали видео с КПП махачкалинского аэропорта, где в четверг автомобиль сбил сотрудника полиции. В момент инцидента в машине, по предварительным данным, находились Усман Нурмагомедов и его Камал Идрисов.

По словам адвоката, сопровождающего задержанных, наезд произошел случайно, а за рулем был Идрисов.

Ранее в субботу самолет с задержанными двоюродным братом Нурмагомедова и его другом, вылетевший накануне из московского аэропорта Шереметьево, приземлился в аэропорту Махачкалы. В Дагестан их доставили в рамках расследования уголовного дела.

По предварительным данным, 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».