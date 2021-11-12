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В Минтрансе назвали число непривитых путешественников из РФ

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40 млн граждан РФ, которые воспользовались воздушным и железнодорожным транспортом с августа 2020 по август этого года, не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на брифинге в Доме правительства.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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По данным ведомства, с августа 2020 по август 2021 года авиационным транспортом воспользовались 34 млн пассажиров, а железнодорожным — 24 млн россиян, уточнил Савельев. Используя информацию на портале «Госуслуги», Минцифры РФ установило, что из 58 млн пассажиров доля привитых составляет 29,5%, то есть около 30%, около 18 млн человек.

«То есть из 58 млн 40 млн человек, кто путешествует, не привиты. Это показывает статистика. Надо учесть, конечно, что есть и переболевшие. Мы сейчас этим занимаемся», — пояснил глава Минтранса.

Комментируя законопроект о внесении изменений в законодательство, регулирующее использование QR-кодов на транспорте, Савельев отметил, что после внесения изменений в закон ведомство будет работать с железнодорожными и авиакомпаниями.

Минтранс отрабатывает технологию, которая позволит быстро проверять медицинскую документацию, сказал министр.

«Мы имеем большой опыт, который получили в течение двух лет в борьбе с пандемией. Авиация практически восстанавливается. Железная дорога по пассажирским перевозкам восстановилась. Поэтому, я думаю, больших сложностей здесь не будет», — подчеркнул глава ведомства.

Авиаперевозчики будут совмещать системы бронирования с системой портала «Госуслуги», сообщил Савельев.

Рабочая группа под руководством вице-премьера Голиковой занимается налаживанием функционирования транспорта на основе новых правил, которые вступят в силу после изменения законодательства, резюмировал министр.

Ранее в этот день законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» был направлен кабмином в Госдуму.

Законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородних и международных перевозках.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он указал на то, что остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул депутат.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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