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Песков привился «Спутником Лайт»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 12 ноября, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Он заявил, что хотя антител у него было много, он решил выполнить рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава РФ.

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«Антител было очень много, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела», — сказал он «РИА Новости».

12 мая 2020 года Песков сообщил о своей госпитализации из-за COVID-19. На следующий день он рассказал, что первые симптомы заболевания у него появились, когда он находился на самоизоляции из-за контакта с инфицированным.

В июне 2021 года представитель Кремля сообщил, что собирается привиться вакциной «Спутник Лайт», так как это позволит ему «легче жить и работать».

Ранее в пятницу Песков заявил, что решение о ревакцинации президента России Владимира Путина будет зависеть от рекомендации врачей. По его словам, глава государства неоднократно указывал на то, что у него сохраняются высокие титры антител после вакцинации.

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, Россия приблизилась только к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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