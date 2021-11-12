Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от COVID-19

Решение о ревакцинации президента России Владимира Путина будет зависеть от рекомендации врачей. Об этом 12 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства неоднократно указывал на то, что у него сохраняются высокие титры антител после вакцинации.

«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье — это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — подчеркнул представитель Кремля.

20 октября Песков рассказал, что Путин пока не ревакцинировался. Он также отмечал, что российский лидер сам примет решение, показывать ли на камеру процедуру ревакцинации.

Глава государства 13 октября заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он пояснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Путин прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

Президент России подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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