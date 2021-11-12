Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Общество
В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского
Мир
Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов
Мир
Катар будет представлять интересы США в Афганистане
Политика
В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя
Сюжет:

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти России рассчитывают достигнуть коллективного иммунитета в 80% с учетом сегодняшнего темпа вакцинации от коронавируса к июню 2022 года. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в этот же день заявили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Вакцинация первым компонентом была проведена 63 млн раз, вакцинация полного цикла совершена почти 60 млн раз.

Укол-центр: в РФ нужно привить и ревакцинировать более 30 млн человек
Как поменялась эпидемиологическая обстановка после череды нерабочих дней

Голикова вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий заболевания, не вакцинировались.

Вице-премьер также отметила, что после нерабочей недели есть результаты, темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Распространенность — 191 единица на 100 тыс. населения.

По ее словам, заболеваемость снижается только в шести субъектах РФ. Вице-премьер подчеркнула, что россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии

Ранее в этот день Голикова сообщила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021