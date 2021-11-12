Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Власти России рассчитывают достигнуть коллективного иммунитета в 80% с учетом сегодняшнего темпа вакцинации от коронавируса к июню 2022 года. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в этот же день заявили, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Вакцинация первым компонентом была проведена 63 млн раз, вакцинация полного цикла совершена почти 60 млн раз.

Голикова вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий заболевания, не вакцинировались.

Вице-премьер также отметила, что после нерабочей недели есть результаты, темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Распространенность — 191 единица на 100 тыс. населения.

По ее словам, заболеваемость снижается только в шести субъектах РФ. Вице-премьер подчеркнула, что россияне не соблюдают ограничительные и профилактические меры по COVID на фоне пандемии

Ранее в этот день Голикова сообщила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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