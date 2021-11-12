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На Украину не пустили самолет подозреваемого в госизмене депутата рады

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Служба безопасности Украины (СБУ) не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, по данным СБУ, владеет депутат Верховной рады Тарас Козак, подозреваемый в госизмене. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Козак находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

В спецслужбе утверждают, что неизвестные пытались вывести данный самолет из-под санкций, сменив бортовой номер с Т7BRG на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября самолет хотел пересечь украинское воздушное пространство, направляясь из одной из стран Евросоюза в РФ, уточнили в ведомстве. Действуя совместно с Госавиаслужбой Украины, СБУ запретила транзит судна.

В пресс-службе напомнили, что 11 мая было опубликовано заявление о предъявлении обвинения по статье о госизмене Козаку и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

10 ноября СБУ предложила ввести санкции против компаний — владельцев самолетов, которыми пользовался Медведчук. Собственники этих судов пытались изменить юридические компании, указали в ведомстве.

В феврале СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

2 ноября Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе явку по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

В ответ политик заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму против него сфальсифицировано СБУ. Решение суда он назвал незаконным и безосновательным.

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