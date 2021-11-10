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На Украине предложили ужесточить санкции против Медведчука

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На Украине предложили ввести санкции против тех компаний, владеющих самолетами, которыми пользовался глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. С таким предложением 10 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к Совету национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

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«Собственники этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые владеют этими самолетами. Поэтому мы снова промониторили этот процесс, обратились к СНБО для того, чтобы применить новые санкции к новым компаниям, которые используют эти же самолеты. Сейчас проходит смена собственников этих самолетов», — сказал глава СБУ Иван Баканов.

В феврале этого года СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

2 ноября этого года Медведчук заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму против него сфальсифицировано СБУ. Кроме того, он заявил, что решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

Ранее в тот день Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

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