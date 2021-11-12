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Новикова указала на отсутствие связи смерти Коклюшкина с возрастом

Артистка Новикова заявила, что смерть Коклюшкина не связана с возрастом
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Народная артистка России Клара Новикова считает, что смерть писателя-сатирика Виктора Коклюшкина не связана с возрастом. Об этом она 12 ноября рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Померкла улыбка: умер сатирик Виктор Коклюшкин
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

По ее словам, смерть мужчины стала внезапной.

«Мне бы хотелось выразить сочувствие и соболезнования его родным и близким. Это произошло так внезапно. Ведь он не болел: просто раз — и умер. Но, наверное, что-то было, жизнь отъела у него кусок сердца. Говорят, что возраст, возраст... Это глупое понятие. Умер от сердечной недостаточности. Бывает так — погода поменялась, и Виктора Михайловича не стало», — рассказала артистка.

Она указала на то, что Коклюшкин умел «чувствовать» артистов, для которых он писал монологи.

«Мы с ним очень давно работали. Остроумнейший и потрясающий человек. Он был тихий, много писал, сам выходил на сцену. Поэтому знал, что нужно артисту, точно его чувствовал, писал для многих. Коклюшкин был удивительным, тонким и очень нежным человеком», — подчеркнула Новикова.

О смерти писателя стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что без сатирика стало «пусто и горько». Он выразил слова благодарности погибшему.

Как отметил драматург и режиссер Семен Альтов, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком, а также являлся талантливым сатириком, который всегда умудрялся писать очень смешно. По словам режиссера, монотонная и ровная манера писателя была неповторимой.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.

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