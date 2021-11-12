Режиссер Альтов отреагировал на смерть сатирика Коклюшкина

Знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, несмотря на такую скрипучую интонацию в голосе, всегда умудрялся писать очень смешно. Об этом рассказал в пятницу, 12 ноября, писатель-сатирик, драматург и режиссер Семен Альтов.

«Очень жалко. Знакомы, виделись, с большим уважением к нему относился. Человек, который, несмотря на такую скрипучую интонацию в голосе, всегда умудрялся писать очень смешно! Не знаю, кто еще умудрялся каждую фразу делать смешной», — отметил Альтов в беседе с «Пятым каналом».

По словам режиссера, монотонная и ровная манера Коклюшкина была неповторимой. Альтов обратил внимание на то, что мысли сатирика звучали особенно остро и вызывали бурю эмоций. При этом, как подчеркнул режиссер, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком.

«Почему-то всегда говорят, что хорошие уходят, а плохие остаются, это не так, плохие тоже уходят <...> Хотя сейчас смеха очень много у нас в стране, никогда не было на телевидении столько смеха, сколько сейчас, но будет очень не хватать вот этого скрипучего голоса», — заключил Альтов.

О смерти Коклюшкина стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.