Померкла улыбка: умер сатирик Виктор Коклюшкин

Если писатели — «инженеры человеческих душ», то писателей-сатириков, пожалуй, можно было бы назвать испытателями продукции инженерного цеха. Сумеет ли общество выдержать тест смехом — испокон века было одним из важнейших признаков здоровья социума. Но работа эта трудна и часто неблагодарна. Недаром так часто жизнь сатириков обрывают болезни сердца — как и испытателей настоящей, железной техники. Сегодня, 12 ноября, российская сатира понесла еще одну утрату — скончался Виктор Коклюшкин. «Известия» вспоминают автора любимых народом монологов.

Есть люди, которые ровно и без колебаний идут по уготованной им, кажется, с рождения дороге — будь то счастливцы, появившиеся на свет с «золотой ложечкой во рту» и солидным счетом в банке, или обычные работяги в энном поколении, обреченные продолжать цикл, заданный еще прадедами. Бывают, однако, и те, чья судьба кажется начертанной какими-то неведомыми, сверхъестественными силами, каприз которых возносит на вершины славы или низвергает в пучины забвения, кому уж как повезет. Виктор Коклюшкин был, пожалуй, из тех «везунчиков», кто сумел пробить себе дорогу в жизни самым удивительным образом.

Померкла улыбка_1 Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин на сцене Московского государственного театра эстрады. 1992 год Фото: ТАСС/Николай Малышев

Он родился в Москве 27 ноября 1945-го, победного, года в самой обычной рабочей семье. Ничто особо не предвещало ему литературной карьеры — в 14 лет юный Витя уже сам устроился на работу слесарем, продолжая образование в школе рабочей молодежи. Затем, как и положено нормальному советскому парню армия, техникум, вновь работа — то разнорабочим, то комендантом, а то и редактором многотиражки. Но глубоко в сердце юноши пылала одна страсть — к писательскому труду. Вскоре юморески 24-летнего автора начали появляться на полосах «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» и в других изданиях. В 1972 году его произведения впервые прозвучали и с эстрады — их взял в свой репертуар популярный тогда конферансье Евгений Кравинский.

Клара Новикова, актриса: Я не знала, чем он болел... Он рассказывал только ближайшим людям. Когда мы виделись с ним, я всегда его о чем-то просила — «Напишите, напишите...». Канючила. Он иногда писал. Я играла в его пьесах. Это был остроумнейший человек, остроумнейший! И он вовсе не сатирик, а настоящий писатель. Мои соболезнования семье

Впрочем, в условиях советской действительности кроме таланта писателю требовался и документ — как тут не вспомнить историю, случившуюся на входе в ресторан «Массолита» с булгаковскими персонажами. Перефразируя Коровьева, возьмите любые пять строк из любой миниатюры Коклюшкина, и вы убедитесь, что имеете дело с писателем — настоящим, большим. Сатириком, разумеется — но сатириком, в конечном счете, во многих своих произведениях выступал и Достоевский... Все же была добыта и необходимая бумага — в 1981 году Коклюшкин закончил Высшие театральные курсы ГИТИСА. К тому времени он уже год как писал монологи для эстрады.

Среди тех, что читал со сцены его произведения были легендарные артисты — Петросян, Винокур, Новикова, Шифрин... С Ефимом Залмановичем их связывала и многолетняя, настоящая дружба — дружба настоящих мужчин и настоящих людей искусства. Монолог «Алло, Люся!», написанный Коклюшкиным, стал для Шифрина звездным часом, моментально сделав его звездой и любимцем зрителей. «Витя, прощай, дорогой мой друг и автор! Спасибо тебе за всё! Без тебя пусто и горько...», — узнав о смерти Виктора Коклюшкина знаменитый артист просто не мог справиться с горем.

Фото: ТАСС/Сергей Джевахашвили Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. 1997 год

В 1980-е Коклюшкин становится известен всему Советскому Союзу — если не зрителю, то коллегам по цеху и культурной элите страны. Его пьесы ставят в Театре Эстрады, в 1985 году он начинает работать и на телевидении — двухчасовая программа «Была зима» с успехом идет в эфире общесоюзного первого канала. Во время перестройки его монологи становятся еще более острыми по содержанию, не теряя безукоризненной литературной формы.

Владимир Вишневский, поэт и киноактер: Виктора Коклюшкина можно назвать классиком современного российского юмора, со своим неподражаемым голосом, интонацией. Достаточно прочитать пару строк его текста и сразу понимаешь — это Коклюшкин. Достойный, несуетный, порядочный человек, его будет очень не хватать, память о нем сохранится. Одна из последних книг, которые он мне подарил называется «Блеск» — это в полной мере характеризует его писательский стиль.

В 38 лет он, наконец, и сам рискнул выступить перед публикой — в эфире самой, наверно, популярной телепередачи советского ТВ, знаменитой программы «Вокруг смеха». Лысоватый долговязый автор немедленно полюбился зрителям — и эта зрительская любовь не покидала Коклюшкина уже никогда. Как объяснял сам Виктор Михайлович, секрет его успеха — прежде всего, в близости к народной среде. Шутки, неожиданные обороты, парадоксальные афоризмы, по собственному признанию, он находил, наблюдая за жизнью вокруг. Коклюшкин действительно был плоть от плоти народа — от рождения, от умения видеть доброе и смешное даже там, где, казалось бы, все давно сметено суровой и жесткой правдой жизни. Впрочем, даже его фамилия подталкивала к работе со смехом — как любил подчеркивать сам Коклюшкин, «бренчать коклюшками» в старину значило шутить.

Фото: Global Look Press/Anton Belitsky Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин на Фестивале юмора. 2008 год