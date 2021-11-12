Ефим Шифрин отреагировал на смерть сатирика Коклюшкина

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» 12 ноября прокомментировал смерть сатирика Виктора Коклюшкина.

«Витя, прощай, дорогой мой друг и автор! Спасибо тебе за всё! Без тебя пусто и горько...», — сказал Шифрин.

О смерти писателя стало известно ранее в этот день. 75-летний артист ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Народная артистка России Клара Новикова в разговоре с «Известиями» выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина. Она отметила, что новость о его кончине стала полной неожиданностью.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.