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Умер сатирик Виктор Коклюшкин

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Умер знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщают «Вести24».

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Он скончался в возрасте 75 лет. Уточняется, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик получил диплом эстрадного драматурга. В молодости сменил много профессий, в том числе работал разнорабочим, комендантом в военкомате и редактором.

В возрасте 23 лет начал вести колонку в «Литературной газете». Вскоре его работы получили признание у читателей. Произведения Коклюшкина впервые прозвучали со сцены в исполнении артиста эстрады Евгения Кравинского.

Только в 38 лет писатель сам выступил со своим рассказом. Это произошло в эфире программы «Вокруг смеха».

Коклюшкин написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильма» в конце 1980-х.

С 2012 года работал в газете «Аргументы и факты», его рубрика называлась «Диагноз Коклюшкина».

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