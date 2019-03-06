Сегодня исполняется 85 лет народному артисту России, блистательному писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Одним из главных везений моей жизни (а их, надо заметить, было немного: можно по пальцам пересчитать) я считаю свое знакомство со Жванецким. Состоялось оно, когда я учился на третьем курсе училища циркового и эстрадного искусства.

Михаила Михайловича привел к нам наш мастер Роман Виктюк, который тогда ставил спектакль «Соло для» по миниатюрам Жванецкого в Ленинградском театре комедии имени Акимова. Спектакль света рампы не увидел, что по тем временам говорило о его бесспорных достоинствах. Но благодаря запрету у нас оказалась пухлая папка, состоявшая из прекрасных монологов, скетчей и сценок авторства Жванецкого. Их мы распределили на весь курс.

Помню, как мы играли его программу «Пером и словом» в Сочи. Афиш почти не было, в то время у Жванецкого была «полуподвальная» слава. Но когда мои знакомые попросили достать входной билет, я ничего не смог для них сделать. Равно как и не смог помочь своим друзьям, рвавшимся на ту же программу в концертный зал «Октябрь» в Москве. В зале не было ни единого свободного места! Любой листок на заборе, сообщавший о концерте Жванецкого, мог моментально собрать стадионы. У него была просто невероятная популярность, особенная заметная на фоне официального непризнания.

С программой «8+8+8», составленной целиком из номеров Жванецкого, мы почти неделю выступали в «Лужниках». Был совершенно блистательный состав исполнителей: Сергей Юрский, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Люба Полищук, молодые я и Клара Новикова. Вскоре мы повезли эту программу в Питер, где Михаил Михайлович подарил нам чудесное путешествие на катере по каналам и рекам города. Никогда не забуду рассказы Жванецкого и блистательные зарисовки, которые сохранила его память о годах работы в театре Райкина. Возвращаясь с гастролей, я подсаживался в купе к Михаилу Михайловичу, и за бутылкой коньяка передо мной открывался совершенно доступный, близкий, невероятно остроумный человек.

Таким Жванецкий остается и по сей день: с живым блеском в глазах, капелькой печали и беспощадной иронией. Его по-прежнему, как мне кажется, тяготят эстрадная приземленность и глупость. Не случайно он один из немногих сатириков, кто, не изменяя себе, остается популярным и востребованным в любое время. Думаю, секрет заключается в том, что Михаила Михайловича интересует настоящая жизнь за окном. Он находит вдохновение в каждом дне со всеми его невзгодами, радостями, проблемами, устремлениями и мечтами.

Если Жванецкого представить в образе водителя, то, мне кажется, его меньше всего вдохновляли бы баны и хайвеи, на которых можно развить скорость до 300 км. Ему интереснее повороты и проселочные дороги, где нужны острота реакции и настоящее умение профессионала.

Михаил Михайлович мало изменился за годы. Он как-то ухитряется оставаться в том возрасте, который соответствует его уму. А ум у него мудрого 60-летнего человека. И я прежде всего очень хочу, чтобы он был здоров, потому что мы все крайне зависимы от него. Я корыстно желаю ему здоровья, прекрасно понимая, что без его новых текстов обеднеет наш житейский словарь.

Мы же уже общаемся на языке, как это принято сейчас говорить, «мемов» Жванецкого. Когда-то в нашу жизнь вошли знаменитые фразочки: «Есть люди, которые чувствуют себя плохо, когда другим хорошо», «Отлично, Григорий. Нормально, Константин!» Вот я и хочу, чтобы у Михаила Михайловича все было отлично и нормально. С днем рождения, дорогой Писатель. Да, именно так — с большой буквы.

Автор — артист театра и кино, юморист, певец, режиссер