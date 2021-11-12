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В Ивановской области отменят QR-коды для посещения ТЦ в будние дни

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В Ивановской области с 15 ноября QR-коды при посещении торговых центров до 18:00 в будние дни больше не будут обязательны. Об этом 12 ноября сообщает администрация региона.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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В настоящее время вход на территорию ТЦ в Ивановской области возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из из документов: QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, выданной не ранее 1 мая 2021 года. Также принимается отрицательный результат ПЦР-теста. Однако арендаторы ТЦ предложили пересмотреть действующие нормы в будние дни.

«Считаю, что мы можем пойти на это решение, сделаем это с понедельника [15 ноября]. О чем идет речь: в будние дни до 18:00 торговые центры будут открыты абсолютно для всех покупателей. Но, к сожалению, с 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится», — заявил губернатор Станислав Воскресенский в ходе расширенного заседания областной Думы.

Также с 22 ноября откроются детские игровые зоны в ТЦ, однако посещение торговых центров детьми будет возможно только в сопровождении родителей.

Кроме того, возобновятся шоп-туры из других регионов, но вход в ТЦ будет разрешен только для вакцинированных и переболевших, а также имеющих отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в пятницу доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти из пандемии коронавируса в 2022 году, если будет вакцинирована большая часть населения. Он также отметил, что вспышки вируса будут сохраняться, однако с пандемией удастся справиться.

11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в настоящий момент разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%, подчеркнула она.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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