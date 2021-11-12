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Песков прокомментировал обещание Лукашенко остановить транзит газа

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Россия была и будет страной, выполняющей обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и контрактным обязательствам. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа через газопровод Ямал–Европа.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

«Надежность России как поставщика не подлежит сомнению», — указал представитель Кремля.

По его словам, заявление белорусского лидера о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлем.

«В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», — добавил Песков.

Накануне Лукашенко, комментируя возможные новые санкции ЕС против Минска, напомнил, что через белорусскую территорию проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа и осуществляется транзит газа в ЕС, который может быть остановлен.

Как заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград, правительство Германии с сожалением приняло к сведению слова Лукашенко. По ее словам, энергобезопасность ФРГ обеспечена.

Ранее в пятницу зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич заявил «Известиям», что беженцы не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию. Мигранты намерены попасть в Германию. Как отметил политик, беженцы не уйдут, они продолжат сидеть на границе. По его словам, Польша обязана пропустить их, так как в составе НАТО участвовала в операциях в Сирии и Ираке.

Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что диалог между Евросоюзом и официальным Минском с целью разработки дорожной карты может стать выходом из ситуации с мигрантами на границе.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Со стороны Польши границу усилили военными, полицейскими и сотрудниками спецслужб. Евросоюз в настоящее время обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса.

В Минске подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно политика Брюсселя привела к такому положению дел.

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