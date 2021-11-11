РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм

Россия считает действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм, заявил в четверг, 11 ноября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», — сказал Полянский журналистам.

По его словам, у России накопилось много вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе.

«У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», — подчеркнул зампостпреда РФ при ООН.

Кроме того, Полянский заявил, что власти Белоруссии не имеют ни одной причины высылать прибывших в республику мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли, так как это стало бы нарушением международных конвенций.

Вместе с тем Полянский опроверг утверждения, что Россия и Белоруссия якобы помогают мигрантам добираться до границы с Польшей.

Заместитель представителя РФ при ООН высказался и насчет полета российских военных самолетов над республикой. По его словам, это «ответ на на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе».

«У нас есть обязательства в рамках союза России и Белоруссии, в рамках ОДКБ. Так что, если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией, мы вынуждены реагировать», — указал он, отметив, что эти полеты являются разведывательными.

Ранее в четверг в МИД ФРГ сообщили, что Германия и Литва выступают за введение жестких санкций против Минска из-за ситуации на польско-белорусской границе. При этом врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас 11 ноября также выступил с заявлением, что Евросоюз намерен принять санкции против Белоруссии в понедельник, 15 ноября.

10 ноября Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в том случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в тот же день подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В ответ на это 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу.