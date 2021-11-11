ФРГ и Литва выступили за введение жестких санкций против Белоруссии

Германия и Литва выступают за введение жестких санкций против Минска из-за ситуации на польско-белорусской границе. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в МИД ФРГ по итогам переговоров врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

«Стороны согласились, что Европейский союз должен ответить [введением] жестких санкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

При этом Маас 11 ноября также выступил с заявлением, что Евросоюз намерен принять санкции против Белоруссии в понедельник, 15 ноября.

«Евросоюз расширит и ужесточит санкции против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Мы примем это решение в понедельник <...> в Брюсселе. Мы продолжим наказывать тех людей и компании, которые участвуют в целевой контрабанде в любую точку мира. Кроме того, на рассмотрении есть и другие варианты, такие как расширение существующих санкций, в частности так называемых секторальных санкций, то есть экономических», — заявил Маас, слова которого приводит пресс-служба МИД ФРГ.

Маас также отметил, что ввести санкции против авиакомпаний с юридической точки зрения непросто, так как с точки зрения закона они не делают ничего противоправного. Однако страны ЕС, как указал Маас, «рассматривают возможность привлечения к ответственности тех, кто причастен к банде контрабандистов».

10 ноября Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в том случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в тот же день подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

В ответ на это 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа». Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу.