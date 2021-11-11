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Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границе Белоруссии и ЕС

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Президент России Владимир Путин 11 ноября в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на белорусско-польской границе.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны вновь подтвердили важность скорейшего урегулирования миграционного кризиса в соответствии с международными нормами.

Кроме того, отмечалось, что российский лидер высказался за восстановление контактов между странами ЕС и Белоруссией для разрешения данной проблемы.

В ходе переговоров с Путиным Меркель выразила мнение, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, вся ситуация была создана белорусским режимом, использующим беззащитных людей в гибридной атаке на Европу.

Стороны затронули вопрос миграционного кризиса второй раз за неделю. Первый разговор по этому вопросу они провели 10 ноября, тогда Меркель заявила, что попросила Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее в четверг Германия и Литва выступили за введение жестких санкций против Минска из-за ситуации на границе. Врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в свою очередь, что Евросоюз намерен принять санкции против Белоруссии в понедельник, 15 ноября.

10 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов, подчеркнул он.

В тот же день 10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в Польшу.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их в ЕС.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу.

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