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В Минздраве заявили о повышенном риске прерывания беременности при COVID-19

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У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

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«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», — рассказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что антитела привитой женщины передаются ребенку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, отметил Шмаков.

8 ноября врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заявила, что при развитии осложнений у беременных женщин, заболевших COVID-19, нередко приходится прибегать к раннему родоразрешению. В результате на свет появляются дети с маленьким весом, которых помещают на ИВЛ, и тогда сложно давать какие-то прогнозы по дальнейшему формированию органов и здоровью ребенка в целом.

26 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство отмечает рост заболеваемости коронавирусом среди беременных. Он указал, что процедура вакцинации помогает спасти жизнь будущей мамы.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено никаких осложнений. Она подчеркнула, что вакцинация на репродуктивную функцию не влияет, в отличие от коронавируса.

2 июля Минздрав РФ выпустил методические рекомендации о вакцинации населения от COVID-19, в которых говорится, что прививка от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения болезни «Спутником V» целесообразна с 22-й недели беременности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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