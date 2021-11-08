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Врач назвала главную опасность COVID-19 при беременности

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При развитии осложнений у беременных женщин, заболевших COVID-19, нередко приходится прибегать к раннему родоразрешению. В результате на свет появляются дети с маленьким весом, которых помещают на ИВЛ, и тогда сложно давать какие-то прогнозы по дальнейшему формированию органов и здоровью ребенка в целом. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

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По словам специалиста, многие женщины опасаются, что прививка скажется на репродуктивном здоровье, и не вакцинируются от коронавируса.

«Теперь представим, когда ты заболеваешь беременная, таких случаев сейчас много, когда женщина беременная, у нее огромный живот плюс ковидная тема. Мы же видели, что нужно лежать на животе, теперь представьте, как такая женщина должна лежать, в принципе, на животе и насколько нарушается кровоток у плода, туда меньше поступает и питательных веществ, и всего», — сказала врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Добрецова добавила, что многие препараты, использующиеся при лечении от COVID-19, запрещено применять во время беременности, поэтому в определенных случаях проводят раннее родоразрешение, и дети рождаются с весом 1–1,2 кг.

«То есть ребенок заведомо попадает на аппарат ИВЛ, он попадает в реанимацию, неизвестно, когда маму он увидит, в принципе, которой еще самой нужно на ноги встать», — заключила Добрецова.

Ранее, 5 ноября, ученые Швейцарского института вирусологии и иммунологии и Университетской больницы Лозанны пришли к выводу, что COVID-19 может быть особенно опасен для беременных женщин, так как заболевание увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода.

Они выяснили, что SARS-CoV-2 способен поражать клетки плаценты и может быстро размножаться в ней, пишет «Федеральное агентство новостей».

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено никаких осложнений. Она подчеркнула, что вакцинация на репродуктивную функцию не влияет в отличие от SARS-CoV-2.

2 июля Минздрав РФ выпустил методические рекомендации о вакцинации населения от COVID-19, в которых говорится, что прививка от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения болезни «Спутником V» целесообразна с 22-й недели беременности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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